Где в Одессе не будет света 16 сентября

Электрик чинит электросеть. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

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Северный РЭС:

Героев обороны Одессы, 74, 76.

Работы до 16:00.

2-я, 3-я,7-я, 9-я Пересыпская;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;

Жевахова, 3а-61;

Локомотивная, 1-27;

Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Валерия Самофалова (Каманина), 1 – 15;

Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 – 48;

ул. Литературная 1, 21/1;

дорога Фонтанская 69, 69/12, 69/2;

пер. Кортацци (Каманина), 8/корп.3;

пер. Компасный 1 – 21;

Вторая, 20;

Вторая /Черноморка/, 18б;

Симоненко, 2а.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: