Где в Одессе не будет света 16 сентября

Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса
16 сентября 2024 10:19
Электрик чинит электросеть. Фото: ДТЭК
Сегодня, 16 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.
Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .
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Северный РЭС:
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Героев обороны Одессы, 74, 76.
Работы до 16:00.
- 2-я, 3-я,7-я, 9-я Пересыпская;
- Балтская дорога, 28;
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- Карышковского, 2-60;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Рыночная, 7;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
- Жевахова, 3а-61;
- Локомотивная, 1-27;
- Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- Валерия Самофалова (Каманина), 1 – 15;
- Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 – 48;
- ул. Литературная 1, 21/1;
- дорога Фонтанская 69, 69/12, 69/2;
- пер. Кортацци (Каманина), 8/корп.3;
- пер. Компасный 1 – 21;
- Вторая, 20;
- Вторая /Черноморка/, 18б;
- Симоненко, 2а.
Работы до 19:00
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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