Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса arrow

Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

16 сентября 2024 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света 16 сентября
Электрик чинит электросеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 16 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • Героев обороны Одессы, 74, 76. 

Работы до 16:00.

  • 2-я, 3-я,7-я, 9-я Пересыпская;
  • Балтская дорога, 28;
  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • Карышковского, 2-60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • Жевахова, 3а-61;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Валерия Самофалова (Каманина), 1 – 15;
  • Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 – 48;
  • ул. Литературная 1, 21/1;
  • дорога Фонтанская 69, 69/12, 69/2;
  • пер. Кортацци (Каманина), 8/корп.3;
  • пер. Компасный 1 – 21;
  • Вторая, 20;
  • Вторая /Черноморка/, 18б;
  • Симоненко, 2а.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Также важные новости дня по теме:

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации