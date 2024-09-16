Де в Одесі не буде світла 16 вересня

Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у понеділок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Героїв оборони Одеси, 74 76.

Роботи до 16:00.

2-а, 3-я,7-а, 9-а Пересипська;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

пров. 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;

Жевахова, 3а-61;

Локомотивна, 1-27;

Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Валерія Самофалова (Каманіна), 1 - 15;

Леваневського, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 - 48;

вул. Літературна 1, 21/1;

дорога Фонтанська 69, 69/12, 69/2;

пров. Кортацці (Каманіна ), 8/корп.3;

пров. Компасний 1 - 21;

Друга, 20;

Друга /Чорноморка/, 18б;

Симоненка, 2а.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: