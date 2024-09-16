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Тисячі одеситів до вечора залишились без світла — адреси

16 вересня 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла 16 вересня
Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 16 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у понеділок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:    

  • Героїв оборони Одеси, 74 76.

Роботи до 16:00.

  • 2-а, 3-я,7-а, 9-а Пересипська; 
  • Балтська дорога, 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
  • Каришковського, 2-60; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,  8-й Балтський; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Ринкова, 7;
  • пров. 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський; 
  • Жевахова, 3а-61; 
  • Локомотивна, 1-27; 
  • Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б. 

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:  

  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1 - 15; 
  • Леваневського,  9а, 16, 16а, 18, 33, 35 - 48; 
  • вул. Літературна 1, 21/1;
  • дорога Фонтанська 69, 69/12, 69/2; 
  • пров. Кортацці (Каманіна ), 8/корп.3;
  • пров. Компасний 1 - 21; 
  • Друга, 20;
  • Друга /Чорноморка/, 18б; 
  • Симоненка, 2а. 

Роботи до 19:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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