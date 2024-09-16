Де в Одесі не буде світла 16 вересня

Тисячі одеситів до вечора залишились без світла — адреси
16 вересня 2024 10:19
Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 16 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у понеділок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Північний РЕМ:
- Героїв оборони Одеси, 74 76.
Роботи до 16:00.
- 2-а, 3-я,7-а, 9-а Пересипська;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;
- Жевахова, 3а-61;
- Локомотивна, 1-27;
- Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1 - 15;
- Леваневського, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 - 48;
- вул. Літературна 1, 21/1;
- дорога Фонтанська 69, 69/12, 69/2;
- пров. Кортацці (Каманіна ), 8/корп.3;
- пров. Компасний 1 - 21;
- Друга, 20;
- Друга /Чорноморка/, 18б;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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