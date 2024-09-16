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Братчук назвал главную цель последних российских атак на Одессу

16 сентября 2024 11:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стало известно, зачем россияне обстреливают Одессу
Дом, поврежденный из-за российской атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В последние дни Одесса подвергается регулярным обстрелам российскими дронами и ракетами. Главной целью окупантов является террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"На первом месте стоит все-таки террор. Что касается припортовой инфраструктуры, то средствами противовоздушной обороны, мобильными огневыми группами многие шахеды сбиваются на подлете или еще в море. Но характер свидетельствует о терроре, прежде всего", — считает Сергей Братчук.

Мобильных групп станет больше

Спикер УГА также рассказал, что эффективным средством в борьбе против российских дронов проявили себя мобильные огневые группы. Поэтому их количество планируется увеличить.

"Говорили, например, о том, чтобы были обеспечены сейчас мобильные огневые группы соответствующим снаряжением. Речь идет даже об увеличении такого количества МВГ, потому что у нас есть хороший пример – атака 26 августа. Вернусь к ней, тогда именно мобильными огневыми группами наших подразделений были уничтожены две крылатые ракеты", — отметил Сергей Братчук.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

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