Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 15 сентября

Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса-Рени
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 16 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается на выезде из Одессы, в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены желтым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье - Тудора" тоже небольшая очередь. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области большие скопления машин не зафиксированы. Небольшая очередь наблюдается у самой переправы. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. На картах на этом участке нет никаких меток, что означает, что движение свободно.
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