В Одесі перекрили схему уникнення мобілізації

Поліцейські документують злочин. Фото: ГУНП в Одеській області

Заступник начальника морського коледжу з навчально-виховної роботи за хабарі влаштовував чоловіків на навчання. Завдяки цьому вони отримували відстрочку від мобілізації. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Схема для ухилянтів

За даними слідства, службовець коледжу обіцяв поновити на денній формі навчання чоловіка, який свого часу не довчився на моряка. За те, щоби домовитися з завідувачем відділення та працівниками відділу кадрів, він вимагав 500 доларів. Посадовця затримали після того, як він отримав гроші.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу. Йдеться про вимагання й одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Якщо суд визнає посадовця винним, йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Відстрочка для студентів

За законом, відстрочка від мобілізації надається студентам, які отримують рівень освіти, вищий за попередній. Наприклад, якщо студент здобуває освіту рівня "магістр" після "бакалавра", він не підлягає мобілізації.

Право на відстрочку мають:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (контрактники та бюджетники), які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти в послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" ("Складники та рівні освіти");

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Зауважимо, що друга або третя вища освіта більше не дають право на відстрочку. Також право на відстрочку втратили особи, які здобувають другу або третю аспірантуру.