Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хитрый план — в Одессе чиновник колледжа помогал косить от мобилизации arrow

Хитрый план — в Одессе чиновник колледжа помогал косить от мобилизации

16 сентября 2024 12:14
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе перекрыли схему избегания мобилизации
Полицейские документируют преступление. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Заместитель начальника морского колледжа по учебно-воспитательной работе за взятки устраивал мужчин на обучение. Благодаря этому они получали отсрочку от мобилизации. Теперь ему грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Схема для уклонистов

По данным следствия, служащий колледжа обещал восстановить на дневной форме обучения мужчину, который в свое время не доучился на моряка. За то, чтобы договориться с заведующим отделением и работниками отдела кадров, он потребовал 500 долларов. Чиновника задержали после того, как он получил деньги.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса. Речь идет о требовании и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Если суд признает должностного лица виновным, ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Отсрочка для студентов

По закону отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим уровень образования выше предыдущего. К примеру, если студент получает образование уровня "магистр" после "бакалавра", он не подлежит мобилизации.

Право на отсрочку имеют:

  • студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, аспиранты (контрактники и бюджетники), которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" ("Составляющие и уровни образования");
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Заметим, что второе или третье высшее образование больше не дают право на отсрочку. Также право на отсрочку потеряли лица, получающие вторую или третью аспирантуру.

Также важные новости дня по теме:

Одесса полиция Новости Одессы уклонисты задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:00 Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

12:48 Одесса не Венеция — Кипер раскритиковал городских чиновников

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:27 Повышение военного сбора до 5% — Раде рекомендуют принять инициативу

12:25 В Раде одобрили повышение налогов в Украине — какие изменения ожидать

12:22 У "Дії" появились сертификаты на грант для обучения — кто может получить

12:16 В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке — детали ОВА

12:15 Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии

13:00 Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября

12:48 Одесса не Венеция — Кипер раскритиковал городских чиновников

12:27 Повышение военного сбора до 5% — Раде рекомендуют принять инициативу

12:25 В Раде одобрили повышение налогов в Украине — какие изменения ожидать

12:22 У "Дії" появились сертификаты на грант для обучения — кто может получить

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:16 В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке — детали ОВА

12:15 Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии

12:14 Хитрый план — в Одессе чиновник колледжа помогал косить от мобилизации

12:10 Бюджетный рецепт овощной запеканки с баклажанами — хит осени

11:41 Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса-Рени

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку