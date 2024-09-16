В Одессе перекрыли схему избегания мобилизации

Полицейские документируют преступление. Фото: ГУНП в Одесской области

Заместитель начальника морского колледжа по учебно-воспитательной работе за взятки устраивал мужчин на обучение. Благодаря этому они получали отсрочку от мобилизации. Теперь ему грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По данным следствия, служащий колледжа обещал восстановить на дневной форме обучения мужчину, который в свое время не доучился на моряка. За то, чтобы договориться с заведующим отделением и работниками отдела кадров, он потребовал 500 долларов. Чиновника задержали после того, как он получил деньги.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса. Речь идет о требовании и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Если суд признает должностного лица виновным, ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Отсрочка для студентов

По закону отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим уровень образования выше предыдущего. К примеру, если студент получает образование уровня "магистр" после "бакалавра", он не подлежит мобилизации.

Право на отсрочку имеют:

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, аспиранты (контрактники и бюджетники), которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" ("Составляющие и уровни образования");

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Заметим, что второе или третье высшее образование больше не дают право на отсрочку. Также право на отсрочку потеряли лица, получающие вторую или третью аспирантуру.