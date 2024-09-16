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Одесса не Венеция — Кипер раскритиковал городских чиновников

16 сентября 2024 12:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В ОВА недовольны бездействием мэрии Одессы во время ливня
Спасатели откачивают воду из подтопленного дома. Фото: ГСЧС
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Начальник Одесской ОВА считает, что городские власти больше переживают переименование улиц, чем регулярные затопления во время больших изменений. В области обещают разобраться, почему не работает водоотвод.

Об этом в эфире эфира телемарафона "Единые новости" рассказал сам Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, в Одессе водосточная система не справляется с объемами воды, и эта проблема не решается годами.

"У нас зима приходит неожиданно, и сразу начинаются проблемы, никто же не знает, что и когда произойдет. Так же у нас и с дождями. Местные власти обеспокоены тем, как улицы переименовали: законно, незаконно, а как показывает ситуация, кто занимается помощью людям и откачкам воды? ГСЧС, государственные службы. Был один час дождя, и он наделал больше беды, чем могло бы быть", — заявил Олег Кипер. 

Он пообещал, что поставит вопрос о ситуации со ливнями с местными властями.

Вчерашний ливень

Напомню, что вчера, 15 сентября, днем из-за ливня подтопило цокольный этаж 16-этажного дома в жилом массиве Радужный. Шесть человек оказались в водяной ловушке. Спасателям пришлось откачивать воду с помощью двух мотопомп и помогать жителям выбираться из опасной зоны.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

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