В ОВА недовольны бездействием мэрии Одессы во время ливня

Спасатели откачивают воду из подтопленного дома. Фото: ГСЧС

Начальник Одесской ОВА считает, что городские власти больше переживают переименование улиц, чем регулярные затопления во время больших изменений. В области обещают разобраться, почему не работает водоотвод.

Об этом в эфире эфира телемарафона "Единые новости" рассказал сам Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, в Одессе водосточная система не справляется с объемами воды, и эта проблема не решается годами.

"У нас зима приходит неожиданно, и сразу начинаются проблемы, никто же не знает, что и когда произойдет. Так же у нас и с дождями. Местные власти обеспокоены тем, как улицы переименовали: законно, незаконно, а как показывает ситуация, кто занимается помощью людям и откачкам воды? ГСЧС, государственные службы. Был один час дождя, и он наделал больше беды, чем могло бы быть", — заявил Олег Кипер.

Он пообещал, что поставит вопрос о ситуации со ливнями с местными властями.

Вчерашний ливень

Напомню, что вчера, 15 сентября, днем из-за ливня подтопило цокольный этаж 16-этажного дома в жилом массиве Радужный. Шесть человек оказались в водяной ловушке. Спасателям пришлось откачивать воду с помощью двух мотопомп и помогать жителям выбираться из опасной зоны.

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