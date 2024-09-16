Что изменилось после семи лет трагедии в "Виктории"

Спасатели ликвидируют пожар в лагере "Виктория". Фото: УНИАН

С момента пожара в лагере "Виктория", унесшего жизни трех девочек, прошло ровно семь лет. Но судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Виновные не наказаны, а окончательные причины трагедии не названы.

Журналисты Новини.LIVE собрали последние данные, на каком этапе находится расследование дела "Виктории".

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В ожидании приговоров

После трагического пожара на скамье подсудимых в рамках разных уголовных производств оказались семь человек:

бывший директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель Татьяна Ланина (их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, растрате имущества и служебном подлоге);

бывший председатель Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко и пожарный инспектор Леонид Бондарь (обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия);

бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько (обвиняется в служебной халатности);

директор фирмы-субподрядчика "Будсоцстандартразвитие" Станислав Чернышев (обвиняется в служебном подлоге и растрате бюджетных средств в размере более миллиона гривен);

бывшая воспитательница лагеря Наталья Цокур (обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности).

Из этих семи человек наказана была только Наталья Цокур. Ее приговорили к трем годам тюрьмы, которые заменили двумя годами испытательного срока. В этом году суд также полностью оправдал инспектора ГСЧС Леонида Бондаря – именно он проверял состояние пожарной безопасности в лагере. Судья не нашел достаточных доказательств для подтверждения обвинения.

Относительно остальных обвиняемых дела до сих пор продолжаются.

Чего требуют родители

Семьи погибших девочек добиваются возмещения им материального и морального вреда. Они утверждают, что за семь лет соответствующие службы не установили причины трагедии, а рассмотрение дел в судах сознательно затягивается. Суд установил сумму возмещения в 1,3 млн. грн. Сейчас рассмотрение дел находится в стадии апелляции.

Пожар в детском лагере "Виктория"

Трагедия в одесском детском лагере "Виктория" произошла 16 сентября 2017 года. Загорелись деревянные домики, огонь охватил 4000 кв. м. Погибли три девочки: 8-летняя Соня Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий.

В 2019 году работу лагеря возобновили. Во время брифинга и. о. директора Ирина Стрельцова объясняла журналистам, что все ошибки были учтены, поэтому "Виктория" вполне безопасна для отдыха.