Румынию потряс мощное землетрясение — толчки почувствовали и в Одессе

Землетрясение повредило дорогу. Иллюстративное фото: twitter.com/FlorentMejean

В Румынии в понедельник, 16 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2 балла. Толчки были ощутимы в Одессе и Молдове.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Землетрясение в Румынии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в 17:40 по местному времени в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 62 км северо-западнее города Бузеу.

Землетрясение, которое произошло на глубине 137 км под поверхностью, было зафиксировано во второй половине дня. Немецкий научно-исследовательский центр геонаук также предоставил данные о землетрясении, отметив, что его магнитуда могла достигать 5,5. Предварительные данные свидетельствуют, что серьезных повреждений землетрясение не повлекло.

Толчки ощутили не только в Румынии не только, но и охватили соседние страны, включая Болгарию, Молдову и Украину, в частности Одессу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что пока нет сообщений о повреждениях или пострадавших в городе.