Румунію сколихнув потужний землетрус — поштовхи відчули і в Одесі

В Одесі відчули землетрус, який стався в Румунії — що відомо
В Румунії у понеділок, 16 вересня, стався сильний землетрус магнітудою 5,2. Поштовхи були відчутні в Одесі та Молдові.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Землетрус в Румунії
Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що о 17:40 за місцевим часом в Румунії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр знаходився в 62 км на північний захід від міста Бузеу.
Землетрус, що стався на глибині 137 км під поверхнею, був зафіксований у другій половині дня. Німецький науково-дослідний центр геонаук також надав дані про землетрус, зазначивши, що його магнітуда могла досягати 5,5. Попередні дані свідчать про те, що серйозних пошкоджень землетрус не спричинив.
Поштовхи відчули не лише в Румунії, але й охопили сусідні країни, включаючи Болгарію, Молдову та Україну, зокрема Одесу.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що наразі немає повідомлень про пошкодження або постраждалих у місті.
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