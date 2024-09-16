Одеська мерія закупає добрива за півмільйони

Одеський Міськзелентрест закупить добрива майже на пів мільйона
Комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю матеріалів для благоустрою територій. Йдеться про добрива для висадки квітів. За нього установа готова заплатити 477,9 мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.
Що купують
Згідно з тендерною документацією, "Міськзелентрест" планує закупити торф’яний субстрат трьох видів — PL-1, PL-2 та кислий торф — загальною кількістю 550 одиниць. Торги мають відбутися 23 вересня, а товар підприємству повинні надіслати до кінця цього року.
Навіщо це треба
Торф'яний субстрат — це суміш на основі здобутого і висушеного природного торфу. Його застосовують для вирощування розсади, квітів та іншого як в чистому вигляді, так і додають субстрати з торфу в природний грунт, щоб поліпшити його якість.
Попередні закупівлі
Останній раз "Міськзелентрест" оголошував тендер на закупівлю торф’яного субстрата у жовтні 2022 року. Тоді підприємство встановило стартову ціну у 300 тисяч гривень. Але торги не відбулися через відсутність пропозицій.
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