Одеська мерія закупає добрива за півмільйони

Шматок торфу. Фото: Вікіпедія

Комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю матеріалів для благоустрою територій. Йдеться про добрива для висадки квітів. За нього установа готова заплатити 477,9 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що купують

Згідно з тендерною документацією, "Міськзелентрест" планує закупити торф’яний субстрат трьох видів — PL-1, PL-2 та кислий торф — загальною кількістю 550 одиниць. Торги мають відбутися 23 вересня, а товар підприємству повинні надіслати до кінця цього року.

Навіщо це треба

Торф'яний субстрат — це суміш на основі здобутого і висушеного природного торфу. Його застосовують для вирощування розсади, квітів та іншого як в чистому вигляді, так і додають субстрати з торфу в природний грунт, щоб поліпшити його якість.

Попередні закупівлі

Останній раз "Міськзелентрест" оголошував тендер на закупівлю торф’яного субстрата у жовтні 2022 року. Тоді підприємство встановило стартову ціну у 300 тисяч гривень. Але торги не відбулися через відсутність пропозицій.