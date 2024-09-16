В Одесі повалило 12 дерев

Комунальник прибирає впале дерево. Фото: "Міськзелентрест"

Через шторм і потужну зливу, що вирували в Одесі у неділю, 15 вересня, повалено 12 дерев і великих гілок. Наслідки стихії ліквідовують працівники комунальних служб.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Читайте також:

Співробітники "Міськзелентресту" продовжують розпилювати та вивозити впалі гілки і дерева. В першу чергу прибирають у тих місцях, де вони заважають проїзду транспорту або доступу до соціальних об’єктів.

Повалене дерево перекриває вулицю. Фото: Міськзелентрест

Нагадаємо, у неділю в Одесі випало 20 мм опадів. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявив, що водостічна система міста не може впоратися с обсягами води, і ця проблема не вирішується роками. Він пообіцяв поставити це питання перед міськими чиновниками.

В одеському дворі впало дерево. Фото: Міськзелентрест

Що робити, якщо стихія пошкодила майно

Якщо ваш автомобіль, будинок чи інша власність постраждала під час шторму, слід дотримуватися таких правил:

нічого не чіпайте до приїзду представників поліції чи екстрених служб, які мають оформити відповідний акт та/або протокол;

зробіть фото та зніміть відео пошкоджень;

викличте незалежного експерта, який має зробити огляд пошкодженого майна та оцінити розмір ваших збитків;

залежно від обставин інциденту, з’ясуйте, яка саме організацію може бути визнано відповідальною за заподіяння вам збитків (наприклад, якщо автівку зачепило шматком покрівлі даху, що не витримав пориву шаленого вітру, варто звертатися до балансоутримувача будинку; якщо на припарковане авто впало дерево – до організації з благоустрію тощо). Якщо з’ясувати, хто саме може понести відповідальність, виявляється неможливим, звертайтесь в районну адміністрацію.

Втім, варто бути готовим до того, що відшкодування доведеться виборювати в суді.