Затримали чоловіка, який стріляв на вулиці Дмитра Донського

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські затримали хулігана, який стріляв у чоловіка на вулиці Дмитра Донського в Одесі. Ним виявився мешканець міста Бровари Київської області. Після інциденту він поїхав додому.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Хто стріляв

Нагадаємо, подія трапилася 6 вересня близько дев’ятої години ранку. До поліції зателефонував громадянин і розповів, що бачив, як невідомий декілька разів вистрілив у перехожого і втік. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали свідків і вилучили речові докази.

Стрілком виявився 39-річний мешканець Броварів. Поліцейські з’ясували, що стріляв він з гумового пістолета. Потерпілого — 40-річного громадянина іншої країни — госпіталізували. У нього діагностували вогнепальне поранення плеча, попереку та спини.

Що грозить хулігану

Одразу після злочину порушник вирушив додому. Там його і затримали за підтримки поліції Київщини. Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Якщо суд визнає стрілка винним, він може провести у в’язниці від трьох до семи років. Зараз затриманий перебуває під вартою.