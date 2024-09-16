В Одесі знищили стенд про російський серіал

Стенд, присвячений серіалу "Ліквідація", замалювали. Фото: скриншот

На вулиці Колонтаївській невідомі зірвали стенд, на якому зображені кадри з російського телесеріалу "Ліквідація". Актори цього серіалу активно підтримують агресію РФ, а фільми з їх участю заборонені в Україні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

На відео, яке шириться мережею, видно, як двоє чоловіків у масках та камуфляжному одязі замалювали червоною фарбою, а потім зірвали банер, присвячений серіалу. При цьому вони вигукнули: "Пореченкову і Машкову не місце в Одесі, Одеса це Україна!"

Заборонений серіал

Нагадаємо, серіал "Ліквідація" російські кінематографісти зняли в Одесі у 2006 році. Він присвячений боротьбі зі злочинністю у повоєнному місті. Актор Володимир Машков, який зіграв головну роль у стрічці, став активним пропагандистом війни РФ проти України, і навіть прикрасив фасад свого театру головним символом агресії, літерою "Z". Відзначимо, що саме портрет Машкова був у центрі знищеного активістами стенда. Інший актор, Михайло Пореченков ще у 2014 році їздив підтримувати проросійських бойовиків у Донецькій області, позував зі зброєю і буцімто навіть стріляв по позиціях українських військових.

У жовтні 2014 року Державне агентство України з питань кіно за поданням Міністерства культури та СБУ скасувало дозвіл на поширення і прокат фільмів за участю Пореченкова, зокрема й "Ліквідації".