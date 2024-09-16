В Одессе уничтожили стенд о российском сериале

Стенд, посвященный сериалу "Ликвидация", был зарисован. Фото: скриншот

На улице Колонтаевской неизвестные сорвали стенд, на котором изображены кадры по российскому телесериалу "Ликвидация". Актеры этого сериала активно поддерживают агрессию РФ, а фильмы с их участием запрещены в Украине.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно

На видео, которое распространяется по сети, видно, как двое мужчин в масках и камуфляжной одежде зарисовали красной краской, а затем сорвали баннер, посвященный сериалу. При этом они воскликнули: "Пореченкову и Машкову не место в Одессе, Одесса — это Украина!"

Запретный сериал

Напомним, сериал Ликвидация российские кинематографисты сняли в Одессе в 2006 году. Он посвящен борьбе с преступностью в послевоенном городе. Актер Владимир Машков, сыгравший главную роль в ленте, стал активным пропагандистом войны РФ против Украины, а также украсил фасад своего театра главным символом агрессии, буквой "Z". Отметим, что именно портрет Машкова находился в центре уничтоженного активистами стенда. Другой актер, Михаил Пореченков еще в 2014 году ездил поддерживать пророссийских боевиков в Донецкой области, позировал с оружием и даже стрелял по позициям украинских военных.

В октябре 2014 года Государственное агентство Украины по кино по представлению Министерства культуры и СБУ отменило разрешение на распространение и прокат фильмов с участием Пореченкова, в том числе и "Ликвидации".