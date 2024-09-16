Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пореченкову и Машкову не место в Украине — в Одессе снесли стенд с Ликвидацией arrow

Пореченкову и Машкову не место в Украине — в Одессе снесли стенд с Ликвидацией

16 сентября 2024 13:54
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе уничтожили стенд о российском сериале
Стенд, посвященный сериалу "Ликвидация", был зарисован. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На улице Колонтаевской неизвестные сорвали стенд, на котором изображены кадры по российскому телесериалу "Ликвидация". Актеры этого сериала активно поддерживают агрессию РФ, а фильмы с их участием запрещены в Украине.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Что известно

На видео, которое распространяется по сети, видно, как двое мужчин в масках и камуфляжной одежде зарисовали красной краской, а затем сорвали баннер, посвященный сериалу. При этом они воскликнули: "Пореченкову и Машкову не место в Одессе, Одесса — это Украина!"

Запретный сериал

Напомним, сериал Ликвидация российские кинематографисты сняли в Одессе в 2006 году. Он посвящен борьбе с преступностью в послевоенном городе. Актер Владимир Машков, сыгравший главную роль в ленте, стал активным пропагандистом войны РФ против Украины, а также украсил фасад своего театра главным символом агрессии, буквой "Z". Отметим, что именно портрет Машкова находился в центре уничтоженного активистами стенда. Другой актер, Михаил Пореченков еще в 2014 году ездил поддерживать пророссийских боевиков в Донецкой области, позировал с оружием и даже стрелял по позициям украинских военных.

В октябре 2014 года Государственное агентство Украины по кино по представлению Министерства культуры и СБУ отменило разрешение на распространение и прокат фильмов с участием Пореченкова, в том числе и "Ликвидации".

Также важные новости дня по теме:

Одесса сериал декоммунизация активисты Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:35 Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

14:31 Стрелка с Дмитрия Донского в Одессе задержали в Киевской области — подробности

14:27 В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана — в Укрзализныце резко отреагировали

14:07 Одна из стран ЕС выплатит беженцам за возвращение в Украину по 1,4 млн грн

14:04 Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T — в чем ее особенность

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:59 В ВМС показали, как эффектно уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов

13:54 Пореченкову и Машкову не место в Украине — в Одессе снесли стенд с Ликвидацией

13:46 Оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область — есть погибший и раненые

13:36 Уклонение от мобилизации — чем заочные штрафы отличаются от обычных

13:30 Зеленский прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

14:35 Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

14:31 Стрелка с Дмитрия Донского в Одессе задержали в Киевской области — подробности

14:27 В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана — в Укрзализныце резко отреагировали

14:07 Одна из стран ЕС выплатит беженцам за возвращение в Украину по 1,4 млн грн

14:04 Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T — в чем ее особенность

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:59 В ВМС показали, как эффектно уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов

13:54 Пореченкову и Машкову не место в Украине — в Одессе снесли стенд с Ликвидацией

13:46 Оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область — есть погибший и раненые

13:36 Уклонение от мобилизации — чем заочные штрафы отличаются от обычных

13:30 Зеленский прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку