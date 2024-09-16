Задержали мужчину, стрелявшего на улице Дмитрия Донского

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в мужчину на улице Дмитрия Донского в Одессе. Им оказался житель Бровары Киевской области. После инцидента он уехал домой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Кто стрелял

Напомним, событие произошло 6 сентября, около девяти часов утра. В полицию позвонил гражданин и рассказал, что видел, как неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и изъяли доказательства.

Стрелком оказался 39-летний житель Броваров. Полицейские выяснили, что он стрелял из резинового пистолета. Пострадавший — 40-летний гражданин другой страны — госпитализирован. У него диагностировали огнестрельное ранение плеча, поясницы и спины.

Что грозит хулигану

Сразу после преступления нарушитель отправился домой. Там он и был задержан при поддержке полиции Киевщины. Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Если суд признает стрелку виновным, он может провести в тюрьме от трех до семи лет. В настоящее время задержанный находится под стражей.