В Одессе свалило 12 деревьев

Коммунальщик убирает упавшее дерево. Фото: "Горзелентрест"

Из-за шторма и мощного ливня, бушевавших в Одессе в воскресенье, 15 сентября, повалено 12 деревьев и крупных ветвей. Последствия стихии ликвидируют работники коммунальных служб.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Сотрудники "Горзелентреста" продолжают распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья. В первую очередь убирают в тех местах, где они мешают проезду транспорта или доступу к социальным объектам.

Сваленное дерево перекрывает улицу. Фото: Горзелентрест

Напомним, в воскресенье в Одессе выпало 20 мм осадков. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уже заявил, что водосточная система города не может справиться с объемами воды, и эта проблема не решается годами. Он пообещал поставить этот вопрос перед городскими чиновниками.

В одесском дворе упало дерево. Фото: Горзелентрест

Что делать, если стихия повредила имущество

Если ваш автомобиль, дом или другая собственность пострадала во время шторма, следует соблюдать следующие правила:

ничего не трогайте до приезда представителей полиции или экстренных служб, которые должны оформить соответствующий акт и/или протокол;

сделайте фото и снимите видео повреждений;

вызовите независимого эксперта, который должен произвести осмотр поврежденного имущества и оценить размер вашего ущерба;

в зависимости от обстоятельств инцидента, выясните, какая именно организация может быть признана ответственной за причинение вам ущерба (например, если автомобиль задело куском кровли крыши, не выдержавшую порыва ветра, следует обращаться к балансодержателю дома; если на припаркованное авто упало дерево – к организации по благоустройству и т.п.). Если выяснить, кто может понести ответственность, оказывается невозможным, обращайтесь в районную администрацию.

Впрочем, стоит быть готовым к тому, что за возмещение ущерба придется бороться в суде.