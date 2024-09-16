В Одессе свалило 12 деревьев

Проезд в некоторых местах затруднен — в Одессе повалило дюжину деревьев
Из-за шторма и мощного ливня, бушевавших в Одессе в воскресенье, 15 сентября, повалено 12 деревьев и крупных ветвей. Последствия стихии ликвидируют работники коммунальных служб.
Об этом сообщили в Одесской мэрии.
Сотрудники "Горзелентреста" продолжают распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья. В первую очередь убирают в тех местах, где они мешают проезду транспорта или доступу к социальным объектам.
Напомним, в воскресенье в Одессе выпало 20 мм осадков. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уже заявил, что водосточная система города не может справиться с объемами воды, и эта проблема не решается годами. Он пообещал поставить этот вопрос перед городскими чиновниками.
Что делать, если стихия повредила имущество
Если ваш автомобиль, дом или другая собственность пострадала во время шторма, следует соблюдать следующие правила:
- ничего не трогайте до приезда представителей полиции или экстренных служб, которые должны оформить соответствующий акт и/или протокол;
- сделайте фото и снимите видео повреждений;
- вызовите независимого эксперта, который должен произвести осмотр поврежденного имущества и оценить размер вашего ущерба;
- в зависимости от обстоятельств инцидента, выясните, какая именно организация может быть признана ответственной за причинение вам ущерба (например, если автомобиль задело куском кровли крыши, не выдержавшую порыва ветра, следует обращаться к балансодержателю дома; если на припаркованное авто упало дерево – к организации по благоустройству и т.п.). Если выяснить, кто может понести ответственность, оказывается невозможным, обращайтесь в районную администрацию.
Впрочем, стоит быть готовым к тому, что за возмещение ущерба придется бороться в суде.
Читайте Новини.LIVE!