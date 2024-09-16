Відомий голова суду в Одесі йде у відставку

Сергій Кочмаренко, голова Приморського районного суду Одеси. Фото: Вікіпедія

У Приморському районному суді Одеси сьогодні, 16 вересня, проходять вибори голови. Сергій Кічмаренко, який очолював установу протягом вісімнадцяти років, участі у них не бере.

Про це повідомила у Telegram одеська журналістка Ірина Гриб.

Читайте також:

Вибори в суді

За даними журналістки, найімовірнішим наступником Сергія Кічмаренка стане Вадим Коваленко. На сьогоднішній день він працює заступником голови суду.

Що відомо про суддю Кічмаренка

Сергій Кічмаренко народився на Вінниччині, навчався на юриста в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова, у судовій системі працює з 1991 року. Приморський суд він очолював безперервно з 2006 року.

Одеситам суддя Кічмаренко запам’ятався розглядом резонансних проваджень. Зокрема, він головував на засіданнях у справах про напади на одеських активістів Сергія Стерненка і Віталія Устименка. Також Кічмаренко розглядав справу колишнього заступника голови Одеської ОДА Олександра Орлова, якого обвинувачували у причетності до побиття демонстрантів і журналістів 19 квітня 2014 року.

У травні 2021 року суддя заявляв про те, що невідомі обстріляли його робочий кабінет.

Крім того, суддя є майстром спорту з вільної боротьби і самбо.

Статки судді

Згідно з декларацією за 2023 рік, Сергій Кічмаренко заробив за рік 2,28 млн грн, а його дружина, також суддя Наталія Кузьменко — 1,59 млн грн. У власності подружжя — дві квартири і гараж в Одесі, а також дві земельні ділянки, у селі Маринівка Усатівської громади і в Кароліно-Бугазі. Власної автівки у Сергія Кічмаренка, судячи з декларації, немає, а його дружина їздить на Volvo XC90 2021 року випуску.