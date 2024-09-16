Известный председатель суда в Одессе уходит в отставку

Сергей Кочмаренко, глава Приморского районного суда Одессы. Фото: Википедия

В Приморском районном суде Одессы сегодня, 16 сентября, проходят выборы главы. Возглавлявший учреждение в течение восемнадцати лет Сергей Кичмаренко участия в них не принимает.

Об этом сообщила в Telegram одесская журналистка Ирина Гриб.

Читайте также:

Выборы в суде

По данным журналистки, вероятным преемником Сергея Кичмаренко станет Вадим Коваленко. На сегодняшний день он работает заместителем председателя суда.

Что известно о судье Кичмаренко

Сергей Кичмаренко родился в Винницкой области, учился на юриста в Одесском национальном университете им. И. Мечникова, в судебной системе работает с 1991 года. Приморский суд он возглавлял непрерывно с 2006 года.

Одесситам судья Кичмаренко запомнился рассмотрением резонансных производств. В частности, он председательствовал на заседаниях по делам о нападениях на одесских активистов Сергея Стерненко и Виталия Устименко. Также Кичмаренко рассматривал дело бывшего заместителя председателя Одесской ОГА Александра Орлова, обвиняемого в причастности к избиению демонстрантов и журналистов 19 апреля 2014 года.

В мае 2021 года судья заявлял, что неизвестные обстреляли его рабочий кабинет.

Кроме того, судья является мастером спорта по вольной борьбе и самбо.

Состояние судьи

Согласнодекларации за 2023 год, Сергей Кичмаренко заработал за год 2,28 млн грн, а его жена, также судья Наталья Кузьменко – 1,59 млн грн. В собственности супругов две квартиры и гараж в Одессе, а также два земельных участка, в селе Мариновка Усатовской общины и в Каролино-Бугаге. Собственной машины у Сергея Кичмаренко, судя по декларации, нет, а его жена ездит на Volvo XC90 2021 года выпуска.