Блогерка стверджує, що в Одесі на неї дивляться як на клоуна через мову

Маша Батіг записує відео. Фото: скриншот

Блогерка Маша Батіг розповіла, що зняла квартиру через бабусь на вокзалі. Дівчина загубила ключі від житла та попросила власницю дати запасні, щоб їй було, де переночувати. У відповідь вона буцімто почула від хазяйки, що "з бандерівцями одні проблеми".

Про це у Tik-Tok розповіла сама Маша Батіг.

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Що каже блогерка

За словами Маші, вона помітила, що загубила ключі, о 23:30 і зателефонувала власниці квартирі. Але та відмовилася з нею зустрічатися.

"Вона каже "ні, з цими бандерівцями завжди одні проблеми, шукайте собі готель. Завтра речі заберете, коли прийде якась прибиральниця", — обурюється дівчина.

Маша Батіг додала, що через те, що вона розмовляє українською, в Одесі на неї нібито "дивляться як на клоуна".

Реакція у мережах

У коментарях україномовні одесити та мешканці інших регіонів по-різному відреагували на заяви блогерки.

"Я з Херсона, уже два роки живу в Одесі, спілкуюся лише українською! Ніде ні косих поглядів у свій бік не бачила, ні насмішок не чула", — пише користувачка соцмереж Алла.

Одеситка Антоніна теж не підтримала скаргу Маші Батіг.

"Таке враження, що ви у нас перша україномовна і до вас ми навіть не знали українську мову. Нащо таке взагалі говорити?" — написала вона.

Крім того, деякі користувачі припускають, що власниця квартири відмовила блогерці через пізній час, а не через мову.