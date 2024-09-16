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Дивляться як на клоуна — блогерка поскаржилася на ставлення до україномовних в Одесі

16 вересня 2024 15:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Блогерка стверджує, що в Одесі на неї дивляться як на клоуна через мову
Маша Батіг записує відео. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Блогерка Маша Батіг розповіла, що зняла квартиру через бабусь на вокзалі. Дівчина загубила ключі від житла та попросила власницю дати запасні, щоб їй було, де переночувати. У відповідь вона буцімто почула від хазяйки, що "з бандерівцями одні проблеми".

Про це у Tik-Tok розповіла сама Маша Батіг.

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За словами Маші, вона помітила, що загубила ключі, о 23:30 і зателефонувала власниці квартирі. Але та відмовилася з нею зустрічатися. 

"Вона каже "ні, з цими бандерівцями завжди одні проблеми, шукайте собі готель. Завтра речі заберете, коли прийде якась прибиральниця", — обурюється дівчина.

Маша Батіг додала, що через те, що вона розмовляє українською, в Одесі на неї нібито "дивляться як на клоуна".   

Реакція у мережах

У коментарях україномовні одесити та мешканці інших регіонів по-різному відреагували на заяви блогерки.

"Я з Херсона, уже два роки живу в Одесі, спілкуюся лише українською! Ніде ні косих поглядів у свій бік не бачила, ні насмішок не чула", — пише користувачка соцмереж Алла.

Одеситка Антоніна теж не підтримала скаргу Маші Батіг.

"Таке враження, що ви у нас перша україномовна і до вас ми навіть не знали українську мову. Нащо таке взагалі говорити?" — написала вона.    

Крім того, деякі користувачі припускають, що власниця квартири відмовила блогерці через пізній час, а не через мову.

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