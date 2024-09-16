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Одесский Горзелентрест закупит удобрения почти на полмиллиона

16 сентября 2024 16:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская мэрия закупает удобрения за полмиллиона
Кусок торфа. Фото: Википедия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на закупку материалов для благоустройства территорий. Речь идет об удобрениях для высадки цветов. За него учреждение готово заплатить 477,9 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что покупают

Согласно тендерной документации, "Горзелентрест" планирует закупить торфяной субстрат трех видов — PL-1, PL-2 и кислый торф — общим количеством 550 единиц. Торги должны пройти 23 сентября, а товар предприятию должны прислать до конца этого года.

Зачем это нужно

Торфяной субстрат — это смесь на основе добытого и высушенного природного торфа. Его применяют для выращивания рассады, цветов и прочего как в чистом виде, так и добавляют субстраты из торфа в естественную почву, чтобы улучшить его качество.

Предварительные закупки

В последний раз "Горзелентрест" объявлял тендер на закупку торфяного субстрата в октябре 2022 года. Тогда предприятие установило стартовую цену в 300 тысяч гривен. Но торги не состоялись из-за отсутствия предложений.

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