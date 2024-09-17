В Одессе снова будет дождь

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе и области сегодня, 17 сентября, будет пасмурной и облачной. Синоптики обещают дождь, местами с грозой. Впрочем, осадки не будут продолжительными.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно:

Дождь;

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с;

Температура ночью 17-19°С, днем 22-24°С;

Температура морской воды 21-22°С.

Погода в Одесской области

Облачно;

Небольшой дождь, местами умеренный. Местами гроза;

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с;

Температура ночью 14-19°С, днем 21-26°С;

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Во вторник, 17 сентября, в Украине преимущественно сухо, лишь днем в Крыму, Одесской области и в Приазовье возможны небольшие дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, а в восточных и южных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 °С, на юге до +21 °С, днем — от +24 до +29 °С, в Карпатах и Закарпатье — +18...+23 °С.