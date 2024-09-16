Одесская бригада НГУ уничтожает вражескую технику

Бойцы НГУ поражают российскую технику. Фото: скриншот

За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли 234 огневых поражения врага на Херсонском и Запорожском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важнейшие объекты россиян.

Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.

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Одесские гвардейцы уничтожили:

52 наблюдательных поста;

23 единицы авто-бронетехники;

11 складов с боеприпасами;

12 антенн связи;

5 пушек Д30;

28 мест пребывания о/с;

17 БпЛА разного типа.

Также артиллерийские подразделения бригады поразили 14 позиций артиллерии и 5 орудий противника и его боевые позиции.

Что известно о бригаде

Одесская 11-я бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.