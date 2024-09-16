Одесская бригада НГУ уничтожает вражескую технику

Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
За прошедшую неделю подразделения аэроразведки одесской 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли 234 огневых поражения врага на Херсонском и Запорожском направлениях. В результате бойцы уничтожили технику и важнейшие объекты россиян.
Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.
Одесские гвардейцы уничтожили:
- 52 наблюдательных поста;
- 23 единицы авто-бронетехники;
- 11 складов с боеприпасами;
- 12 антенн связи;
- 5 пушек Д30;
- 28 мест пребывания о/с;
- 17 БпЛА разного типа.
Также артиллерийские подразделения бригады поразили 14 позиций артиллерии и 5 орудий противника и его боевые позиции.
Что известно о бригаде
Одесская 11-я бригада охраны общественного порядка была развернута в октябре 2019 года на базе 49-го полка. Ее первым командиром стал полковник Вячеслав Краснопольский. В августе 2021 года бригада получила почетное наименование "имени Михаила Грушевского". С начала полномасштабного вторжения в РФ подразделение выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.
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