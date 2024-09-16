Одеська бригада НГУ знищує ворожу техніку

Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога
За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України завдали 234 вогневі ураження ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.
Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.
Одеські гвардійці знищили:
- 52 спостережні пости;
- 23 одиниці авто-бронетехніки;
- 11 складів з боєприпасами;
- 12 антен зв'язку;
- 5 гармат Д30;
- 28 місць перебування о/с;
- 17 БпЛА різного типу.
Також артилерійські підрозділи бригади уразили 14 позицій артилерії та 5 гармат противника та його бойові позиції.
Що відомо про бригаду
Одеська 11-та бригада охорони громадського порядку була розгорнута у жовтні 2019 року на базі 49-го полку. Її першим командиром став полковник В’ячеслав Краснопольський. У серпні 2021 року бригада отримала почесне найменування "імені Михайла Грушевського". З початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділ виконує бойові завдання у зоні бойових дій.
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