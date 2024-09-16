Одеська бригада НГУ знищує ворожу техніку

Бійці НГУ вражають російську техніку. Фото: скриншот

За минулий тиждень підрозділи аеророзвідки одеської 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України завдали 234 вогневі ураження ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках. В результаті бійці знищили техніку та важливі об’єкти росіян.

Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.

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Одеські гвардійці знищили:

52 спостережні пости;

23 одиниці авто-бронетехніки;

11 складів з боєприпасами;

12 антен зв'язку;

5 гармат Д30;

28 місць перебування о/с;

17 БпЛА різного типу.

Також артилерійські підрозділи бригади уразили 14 позицій артилерії та 5 гармат противника та його бойові позиції.

Що відомо про бригаду

Одеська 11-та бригада охорони громадського порядку була розгорнута у жовтні 2019 року на базі 49-го полку. Її першим командиром став полковник В’ячеслав Краснопольський. У серпні 2021 року бригада отримала почесне найменування "імені Михайла Грушевського". З початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділ виконує бойові завдання у зоні бойових дій.