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Путь к самостоятельности — в Арцизе начали строить солнечную электростанцию в больнице

16 сентября 2024 18:04
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Арциге построят солнечную электростанцию
На крыше больницы устанавливают солнечные панели. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На здании Арцизской больницы стали устанавливать солнечную электростанцию. Городские власти уверяют, что это поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу заведения в случае проблем со светом.

Об этом сообщил в Facebook мэр Арциза Сергей Парпуланский.

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По словам городского головы, станцию городу предоставил проект "Программа ЕС Крепкие Регионы — Специальная программа поддержки Украины". Деньги на него выделили Европейский Союз и Федеральное министерство по экономическому сотрудничеству и развитию Германии. Реализует программу компания GIZ Ukraine.

"Помимо сокращения расходов на энергоресурсы из местного бюджета, такая СЭС существенно снизит энергопотребление больницы, снижая ее зависимость от централизованных источников электроснабжения. Это не только повысит энергоэффективность заведения, но и обеспечит стабильную работу даже в случае возможных перебоев с электричеством", говорит Сергей Парпуланский.

Напомним, в Одессе планируют начать строительство солнечной электростанции для коммунального предприятия "Одесгорсвет" по улице Средней, 37. Начать работы планируют в начале следующего года. Но сроки могут сместиться — ведь нужно провести тендер, заказать и смонтировать оборудование.

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