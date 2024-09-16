В Арцизі збудують сонячну електростанцію

На даху лікарні встановлюють сонячні панелі. Фото: Facebook

На будівлі Арцизької лікарні почали встановлювати сонячну електростанцію. Міська влада запевняє, що це допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу закладу у разі проблем зі світлом.

Про це повідомив у Facebook мер Арциза Сергій Парпуланський.

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За словами міського голови, станцію місту надав проєкт "Програма ЄС Міцні Регіони — Спеціальна програма підтримки України". Гроші на нього виділили Європейський Союз та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Реалізує програму компанія GIZ Ukraine.

"Окрім скорочення витрат на енергоресурси з місцевого бюджету, така СЕС суттєво зменшить енергоспоживання лікарні, знижуючи її залежність від централізованих джерел електропостачання. Це не лише підвищить енергоефективність закладу, але й забезпечить стабільну роботу навіть у разі можливих перебоїв з електрикою", — говорить Сергій Парпуланський.

Нагадаємо, в Одесі планують розпочати будівництво сонячної електростанції для комунального підприємства "Одесміськсвітло" на вулиці Середній, 37. Розпочати роботи планують на початку наступного року. Але строки можуть зміститися — адже треба провести тендер, замовити й монтувати обладнання.