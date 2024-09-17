Что известно о новом главе Приморского суда Одессы

Судья Вадим Коваленко ведет заседание. Фото: Анна Фарифонова/graty.me

Судьи Приморского суда тайным голосованием избрали нового главу учреждения. Им стал Вадим Коваленко. Ранее он был заместителем предыдущего главы Сергея Кичмаренко в сфере уголовного судопроизводства.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Что известно о судье Коваленко

Вадим Коваленко работает в Приморском суде с 2009 года. Одесситам он запомнился несколькими резонансными делами. В частности, в 2021 году он применил "закон Савченко" к Владимиру Цаплину, обвиняемому в покушении на политика Андрея Юсова, нынешнего спикера ГУР. В результате, Цаплин вышел на свободу. В том же году Коваленко рассматривал дело об уклонении от налогов бывшего главы управления южного регионального военного капитального строительства Василия Ракула. Тогда журналисты обнаружили, что Ракул — близкий друг судьи.

Кроме того, в 2018 году Вадим Коваленко получил выговор от Высшего совета правосудия за уничтожение вещественных доказательств (сигарет и алкоголя) по делу ООО "DFT-Юг".

Декларация судьи

В 2023 году Вадим Коваленко задекларировал квартиру площадью 82 кв. м, а также два автомобиля — ВАЗ 21063 1985 года и BMW 530и 2012 года, и велосипед Spezialized Rockhopper 2011 года.

Напомним, с 2006 года Приморский суд возглавлял Сергей Кичмаренко. В этом году он не участвовал в выборах главы учреждения.