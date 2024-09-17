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Дело о расстреле винницких полицейских, в котором подозревают одесситов передали в суд — детали

17 сентября 2024 11:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Будут судить военных из Одесщины, убивших полицейского
Сотрудники прокуратуры заполняют документы. Фото: СП в сфере обороны Южного региона
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В суд направили обвинительный акт против двух военнослужащих, которые, по версии следствия, убили полицейского в Винницкой области. Помимо убийства им инкриминируют еще несколько тяжких преступлений.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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Мужчин будут судить по статьям 15, 115, 263, 348, 408 и 410 Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о таких преступлениях:

  • присвоение, а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц;
  • самовольное оставление воинской части с оружием и по предварительному сговору группой лиц;
  • окончено покушение на умышленное убийство двух человек, с целью скрыть другое уголовное правонарушение.

Оба находятся под стражей без права залога. Если суд признает военных виновными, им грозит пожизненное заключение.

Убийство в Винницкой области — что известно

В ночь на 21 апреля этого года в Гайсинском районе Винницкой области, на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь, двое мужчин в камуфляжной форме совершили нападение на полицейских, пытавшихся проверить их автомобиль. В результате столкновения один из полицейских, 20-летний Максим Зарецкий, погиб на месте происшествия, другой получил телесные повреждения средней тяжести.

Подозреваемые были задержаны на следующий день вблизи села Чапаевка Подольского района Одесской области, когда они пытались незаконно пересечь границу. Ими оказались 52-летний Валерий Василаке и его 26-летний сын Виталий. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть. В прокуратуре утверждают, что они неоднократно на собственном автомобиле перевозили в другое место хранения присвоенное военное имущество, в том числе оружие и боеприпасы.

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