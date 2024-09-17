В Южному оголосили тендер майже на 5 мільйонів

П'ять мільйонів на автовишку — комунальники в Южному оголосили тендер
Комунальне підприємство "Екосервіс" Южненської міськради оголосило аукціон з покупки автопідйомника. За нього комунальники готові віддати 4,96 мільйони гривень. Торги призначені на 23 вересня.
Про це Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.
Що купують
Відповідно до тендерної документації, йдеться про телескопічний автопідйомник АТ-18/5 з робочою висотою підйому не менше 18 метрів і на шасі IVECO Daily 60C16H3.0D, або еквівалент. При цьому, машина має бути новою — не раніше цього року випуску.
Кабіна автовишки має бути розрахована на сім людей, а вантажопідйомність люльки — не менше 250 кілограмів, адже вона має підіймати робітників з матеріалами та інструментами.
Відзначимо, що КП "Екосервіс" займається прибиранням та благоустроєм території в Южному.
Нагадаємо, що у квітні одеське комунальне підприємство "Міськзелентрест" уклало договір про придбання автопідйомника з ТОВ "Євроконтейнер. Юа" на 14,9 мільйонів гривень. Втім, тоді йшлося про більш потужну машину — з робочою висотою підйому не менше 35 метрів на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту.
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