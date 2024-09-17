В Южном объявили тендер почти на 5 миллионов

Автоподъемник с рабочей высотой 18 метров. Иллюстративное фото: Auto.Ria

Коммунальное предприятие "Экосервис" Южненского горсовета объявило аукцион по покупке автоподъемника. За него коммунальщики готовы отдать 4,96 миллиона гривен. Торги намечены на 23 сентября.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

Читайте также:

Что покупают

Согласно тендерной документации, речь идет о телескопическом автоподъемнике АТ-18/5 с рабочей высотой подъема не менее 18 метров и на шасси IVECO Daily 60C16H3.0D, или эквивалент. При этом машина должна быть новой — не раньше этого года выпуска.

Кабина автовышки должна быть рассчитана на семь человек, а грузоподъемность трубки — не менее 250 килограммов, ведь она должна поднимать рабочих с материалами и инструментами.

Отметим, что КП "Экосервис" занимается уборкой и благоустройством территории в Южном.

Напомним, что в апреле одесское коммунальное предприятие "Горзелентрест" заключило договор о приобретении автоподъемника с ООО "Евроконтейнер. Юа" на 14,9 миллиона гривен. Впрочем, тогда речь шла о более мощной машине – с рабочей высотой подъема не менее 35 метров на шасси IVECO EuroCargo или эквиваленте.