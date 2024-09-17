Одесские таможенники в этом году выявили нарушений на 6,5 миллиарда

Сотрудник таможни проверяет авто. Фото: Одесская таможня

В январе-августе 2024 года Одесская таможня выявила 883 нарушения таможенных правил на сумму 6,5 миллиардов гривен. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимостной показатель увеличился в два раза.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

Читайте также:

Что изымали

По 355 делам таможенники временно изымали предметы, пытавшиеся незаконно перевезти через границу. Их общую стоимость оценили в 16,8 миллиона гривен. Речь идет о:

промышленные товары на сумму 13,3 млн. грн;

продовольственные товары на сумму 1,6 млн. грн;

транспортные средства на сумму 1,9 млн. грн.

Штрафы и конфискации

За указанный период таможня выписала 6,6 миллиона гривен штрафов. Из них 3,5 миллиона направлены в государственный бюджет. Кроме того, суды по представлению таможенников наложили конфискаций и штрафов на сумму 97,6 миллиона гривен.

По делам о незаконном перемещении иностранной валюты в госбюджет уплачено более 4 миллионов гривен валюты.

Что нельзя вывозить из Украины

Категорически запрещено перевозить через границу определенные пищевые продукты, а именно:

сало и колбасы;

творог, молоко и кисломолочные продукты;

свежее мясо;

свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры (для большего объема нужно получать специальное разрешение).

На некоторые лекарственные средства также установлен запрет. Следующие категории препаратов перевозить нельзя:

лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;

мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта врача;

лекарства, объемом более 500 мл.

Кроме указанных вещей запрещено перевозить оружие, культурные ценности, яд.