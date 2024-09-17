Одесские таможенники в этом году выявили нарушений на 6,5 миллиарда

Из Украины за 8 месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн — подробности
В январе-августе 2024 года Одесская таможня выявила 883 нарушения таможенных правил на сумму 6,5 миллиардов гривен. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимостной показатель увеличился в два раза.
Об этом сообщили в Одесской таможне.
Что изымали
По 355 делам таможенники временно изымали предметы, пытавшиеся незаконно перевезти через границу. Их общую стоимость оценили в 16,8 миллиона гривен. Речь идет о:
- промышленные товары на сумму 13,3 млн. грн;
- продовольственные товары на сумму 1,6 млн. грн;
- транспортные средства на сумму 1,9 млн. грн.
Штрафы и конфискации
За указанный период таможня выписала 6,6 миллиона гривен штрафов. Из них 3,5 миллиона направлены в государственный бюджет. Кроме того, суды по представлению таможенников наложили конфискаций и штрафов на сумму 97,6 миллиона гривен.
По делам о незаконном перемещении иностранной валюты в госбюджет уплачено более 4 миллионов гривен валюты.
Что нельзя вывозить из Украины
Категорически запрещено перевозить через границу определенные пищевые продукты, а именно:
- сало и колбасы;
- творог, молоко и кисломолочные продукты;
- свежее мясо;
- свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры (для большего объема нужно получать специальное разрешение).
На некоторые лекарственные средства также установлен запрет. Следующие категории препаратов перевозить нельзя:
- лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
- мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта врача;
- лекарства, объемом более 500 мл.
Кроме указанных вещей запрещено перевозить оружие, культурные ценности, яд.
Читайте Новини.LIVE!