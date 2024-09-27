Одеситка намагалася вивезти заборонений товар у газовому балоні

Митники виявляють сховані добрива. Фото: скриншот відео Одеської митниці

Українка намагалася незаконно вивезти за кордон мінеральні добрива. Їх вилучили митники. Але доводити законність своїх дій їм довелося у суді.

Про це повідомили в Одеській митниці.

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Що сталося

Громадянка України їхала до Румунії на власному автомобілі через пункт пропуску "Орлівка". Для перетину кордону вона обрала "зелений коридор".

Втім, оглядаючи автівку, митники знайшли у багажнику під килимком у технічній порожнині для запасного колеса газовий балон з від’єднаними шлангами для подачі пального. Демонтувавши балон, всередині вони виявили 34 півлітрові пляшки з гербіцидами, а під ними ще й 750 тис грн.

Що вирішив суд

Жінка намагалася довести, що балон у багажнику не був спеціально обладнаною схованкою. Суд першої інстанції погодився з її аргументами. Тоді представники митниці подали апеляцію.

"На користь того, що газовий балон є спеціально обладнаною схованкою, було ще кілька деталей: ознаки технічного втручання в конструкцію засобів кріплення, а головне — відсутність датчиків в салоні автомобіля та обладнання для використання природного газу, як палива, на двигуні", — йдеться у повідомленні.

Зрештою, апеляційний суд визнав правоту митників. Тепер жінка має заплатити 388 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, українські митники перехопили першу партію контрабандних iPhone 16.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон про масштабне перезавантаження митниці.