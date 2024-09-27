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Удобрения в баллоне — Одесская таможня выиграла дело на 388 тыс. грн

27 сентября 2024 12:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситка пыталась вывезти запрещенный товар в газовом баллоне
Таможенники обнаруживают скрытые удобрения. Фото: скриншот видео Одесской таможни
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украинка пыталась незаконно вывезти за границу минеральные удобрения. Их изъяли таможенники. Но доказывать законность своих действий им пришлось в суде.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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Что произошло

Гражданка Украины ехала в Румынию на собственном автомобиле через пункт пропуска "Орловка". Для пересечения границы она выбрала "зеленый коридор".

Однако, осматривая автомобиль, таможенники обнаружили в багажнике под ковриком в технической полости для запасного колеса газовый баллон с отсоединенными шлангами для подачи горючего. Демонтировав баллон, внутри они обнаружили 34 полулитровых бутылки с гербицидами, а под ними еще и 750 тыс. грн.

Что решил суд

Женщина пыталась доказать, что баллон в багажнике не был специально оборудованным тайником. Суд первой инстанции согласился с ее доводами. Тогда представители таможни подали апелляцию.

"В пользу того, что газовый баллон является специально оборудованным тайником, было еще несколько деталей: признаки технического вмешательства в конструкцию средств крепления, а главное — отсутствие датчиков в салоне автомобиля и оборудования для использования природного газа как топлива, на двигателе", — говорится в сообщении.

В конце концов, апелляционный суд признал правоту таможенников. Теперь женщине предстоит заплатить 388 тыс. грн штрафа.

Напомним, украинские таможенники перехватили первую партию контрабандных iPhone16.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон о масштабной перезагрузке таможни.

Одесса суд контрабанда Одесская область таможня Гостаможслужба

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