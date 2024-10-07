С Одесщины за границу пытались вывезти коллекцию старинных денег

Изъятые таможенниками деньги. Фото: Одесская таможня

В пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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Среди найденного оказались банкноты разных стран, монеты советских времен, французские франки, отчеканенные на протяжении 1920-1940-х годов, румынские леи 1920-1930-х годов, итальянские монеты, датированные 1919-1941 годами, английские монеты с 1890 по 1940-е годы, греческие монеты 1882 года.

Изъятые таможенниками деньги и марки. Фото: Одесская таможня

Филателистическая часть коллекции представлена подборкой норвежских марок из серии "Почтовый рожок", выпускаемой с 1872 года, а также почтовыми марками Швеции, Румынии, Германии, Греции и других стран мира.

Изъятые таможенниками монеты. Фото: Одесская таможня

Что будет с коллекционером

В отношении пассажира был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Речь идет о сокрытии товаров от таможенного контроля. Если вину мужчину докажут, ему придется заплатить штраф в размере от 50 до 100% стоимости коллекции.

Культурную и историческую ценность изъятого определят эксперты.

Напомним, в Одесской области нашли древнюю римскую монету.

Также одесские таможенники помешали вывозу из Украины коллекции старинных монет и посуды.