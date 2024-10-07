Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Музей в сумке — из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных денег arrow

Музей в сумке — из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных денег

7 октября 2024 15:54
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
С Одесщины за границу пытались вывезти коллекцию старинных денег
Изъятые таможенниками деньги. Фото: Одесская таможня
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

Читайте также:

Скрытые сокровища

Среди найденного оказались банкноты разных стран, монеты советских времен, французские франки, отчеканенные на протяжении 1920-1940-х годов, румынские леи 1920-1930-х годов, итальянские монеты, датированные 1919-1941 годами, английские монеты с 1890 по 1940-е годы, греческие монеты 1882 года.

Музей в сумции - из Одесщины пытались вывезти коллекцию старинных денег - фото 1
Изъятые таможенниками деньги и марки. Фото: Одесская таможня

Филателистическая часть коллекции представлена подборкой норвежских марок из серии "Почтовый рожок", выпускаемой с 1872 года, а также почтовыми марками Швеции, Румынии, Германии, Греции и других стран мира.

Музей в сумции - из Одесщины пытались вывезти коллекцию старинных денег - фото 2
Изъятые таможенниками монеты. Фото: Одесская таможня

Что будет с коллекционером

В отношении пассажира был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Речь идет о сокрытии товаров от таможенного контроля. Если вину мужчину докажут, ему придется заплатить штраф в размере от 50 до 100% стоимости коллекции.

Культурную и историческую ценность изъятого определят эксперты.

Напомним, в Одесской области нашли древнюю римскую монету.

Также одесские таможенники помешали вывозу из Украины коллекции старинных монет и посуды.

граница деньги Одесская область Новости Одессы таможня

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:01 Шахтер может купить футболиста из экзотической для УПЛ страны

Эксклюзив

15:59 Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

15:54 Пограничники ударили по пехоте и антенне связи РФ — эффектное видео

15:54 Музей в сумке — из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных денег

15:26 Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

15:25 У предприятия уже нет статуса критичности — возможно ли бронирование

15:24 Во Львове девушка десятки раз ударила знакомого ножом — ее задержали

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

16:01 Шахтер может купить футболиста из экзотической для УПЛ страны

Эксклюзив

15:59 Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

15:54 Пограничники ударили по пехоте и антенне связи РФ — эффектное видео

15:54 Музей в сумке — из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных денег

15:26 Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

15:25 У предприятия уже нет статуса критичности — возможно ли бронирование

15:24 Во Львове девушка десятки раз ударила знакомого ножом — ее задержали

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд