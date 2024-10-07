На Одещині знайшли скарб стародавніх римлян

Римська монета, знайдена у Кілії. Фото: Facebook/Олег Курносов

На місці розкопок у Кілії виявили римську монету II століття нашої ери. Хоча вміст дорогоцінних металів у ній невеликий, знахідка має значну історичну цінність.

Про це розповів у групі "Кілія — найдавніше місто України" у Facebook краєзнавець Олег Курносов.

Читайте також:

Гроші прикордоння

За словами дослідника, монета була викарбувана за часів імператора Адріана, який правив Римом з 117 по 138 роки. Портрет володаря зображений на аверсі, а на реверсі — символічна фігура Aequitas, уособлення справедливості з вагами в правій руці та рогом достатку в лівій.

Реверс римської монети. Фото: Facebook/Олег Курносов

Олег Курносов стверджує, що знайдена ним монета — це провінційний денарій. Такі гроші спеціально випускалися для лімесу, тобто прикордонних територій Римської імперії.

"Що стосується провінційних античних монет, то вони карбувалися в провінційних містах більшим ступенем для ходіння в лімесі або для торгівлі з варварами і відрізнялися низькою якістю металу в порівнянні з республіканськими. Найчастіше це була бронза чи сплав міді з малим вмістом срібла або плаковані оловом", — розповідає він.

Зазначимо, що на онлайн-аукціонах денарії часів Адріана можна придбати за суму від 400 до 10 тис. грн, залежно від якості та виду монети.

Нагадаємо, одеські митники завадили вивезенню з України колекції старовинних монет і посуду.

Також на Одещині знайшли двохтисячолітній артефакт.