В Одесской области нашли клад древних римлян

Римская монета, найденная в Килии. Фото: Facebook/Олег Курносов

На месте раскопок в Килии была обнаружена римская монета II века нашей эры. Хотя содержание драгоценных металлов в ней невелико, находка имеет значительную историческую ценность.

Об этом рассказал в группе "Килия — древнейший город Украины" в Facebook краевед Олег Курносов.

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По словам исследователя, монета была отчеканена во времена императора Адриана, правившего Римом со 117 по 138 годы. Портрет властителя изображен на аверсе, а на реверсе — символическая фигура Aequitas, олицетворение справедливости с весами в правой руке и рогом изобилия в левой.

Реверс римской монеты. Фото: Facebook/Олег Курносов

Олег Курносов утверждает, что найденная им монета — это провинциальный денарий. Такие деньги специально выпускались для лимеса, то есть приграничных территорий Римской империи.

"Что касается провинциальных античных монет, то они чеканились в провинциальных городах большей степенью для хождения в лимесе или для торговли с варварами и отличались низким качеством металла по сравнению с республиканскими. Чаще всего это была бронза или сплав меди с малым содержанием серебра или плакированные оловом", — рассказывает он.

На онлайн-аукционах денарии времен Адриана можно приобрести за сумму от 400 до 10 тыс. грн, в зависимости от качества и вида монеты.

Напомним, одесские таможенники помешали вывозу из Украины коллекции старинных монет и посуды.

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