До Одещини намагалися ввезти 21 тонну контрабанди

Прикордонники оглядають вантаж. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники завадили незаконному ввезенні до України алюмінієвих заготовок. Перевізник намагався зекономити на сплаті мита.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Прикордонники оглянули вантажівку, яка везла 21 тонну алюмінієвих заготовок для електричних кабелів з Туреччини до одного з українських підприємств. Вони виявили два різних комплекти документів. На контроль перевізник надав папери від німецької компанії. Натомість інший, прихований комплект був від британської фірми. Ціна на товар у різних документах суттєво відрізнялася.

На перевізника склали протокол про порушення митних правил. Заготовки вилучили до рішення суду.

Що ще вилучала митниця на Одещині

Нагадаємо, одеські митники вилучили цілу колекцію старовинних речей і монет. Жінка намагалася вивезти її за кордон. Також на митниці затримали підприємця. Він хотів вивезти з України 597 тонн соняшникової олії за підробленими документами.