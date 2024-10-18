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Музей на колесах — одеські митники вилучили цілу колекцію антикваріату

18 жовтня 2024 15:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З Одещини намагалися вивезти колекцію старовинних речей
Вилучена митниками Біблія. Фото: Одеська митниця
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У пункті пропуску "Орлівка" затримали 63-річну громадянку України, яка їхала до Болгарії на власній автівці KIA. У її машині виявили одразу декілька схованок з раритетними речами. Жоден з артефактів водійка не задекларувала.

Про це повідомили в Одеській митниці.

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У багажнику машини митники знайшли картонну коробку зі швейною машинкою SINGER. На пасажирському сидінні жінка заховала серед сумок і пакетів замотаний у тканину акордеон WELTMEISTER. Крім того, в салоні автівки у сумках між особистими речами та одягом виявився "Новий Заповіт" 1902 року видання, банкнота 1909 року та понад 300 монет різних країн, карбованих з 1930 по 2018 років.

Музей на колесах — одеські митники вилучили цілу колекцію антикваріату - фото 1
Антикварна швейна машинка. Фото: Одеська митниця
Музей на колесах — одеські митники вилучили цілу колекцію антикваріату - фото 2
Антикварний акордеон. Фото: Одеська митниця

Сама водійка розповіла, що везла все це дітям.

Музей на колесах — одеські митники вилучили цілу колекцію антикваріату - фото 3
Старовинна банкнота. Фото: Одеська митниця

На неї склали протокол за порушення митних правил. Речі вилучили й передали на експертизу. 

Музей на колесах — одеські митники вилучили цілу колекцію антикваріату - фото 4
Колекція монет. Фото: Одеська митниця

Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" митники перевірили сумку пасажира автобуса, який прямував до Болгарії. Серед особистих речей виявили понад 190 старовинних монет, купюр і марок. Ніяких дозвільних документів на їх вивезення у чоловіка не було.

Також у тому самому пункті митники виявили срібні предмети, більшість з яких мають ознаки старовини. Іноземець намагався вивезти колекцію без відповідних документів. За фактом порушення митних правил складено протокол.

Біблія Одеса митниця гроші Одеська область кордон

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