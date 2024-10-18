Из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных вещей

Изъята таможенниками Библия. Фото: Одесская таможня

В пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию на собственном автомобиле KIA. В ее машине обнаружили сразу несколько тайников с раритетными вещами. Ни один из артефактов водитель не задекларировала.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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В багажнике машины таможенники обнаружили картонную коробку со швейной машинкой SINGER. На пассажирском сиденье женщина спрятала среди сумок и пакетов замотанный в ткань аккордеон WELTMEISTER. Кроме того, в салоне автомобиля в сумках между личными вещами и одеждой оказался "Новый Завет" 1902 года издания, банкнота 1909 года и более 300 монет разных стран, чеканенных с 1930 по 2018 год.

Антикварная швейная машинка. Фото: Одесская таможня

Антикварный аккордеон. Фото: Одесская таможня

Сама водительница рассказала, что везла все это детям.

Старинная банкнота. Фото: Одесская таможня

На нее был составлен протокол за нарушение таможенных правил. Вещи изъяли и передали на экспертизу.

Коллекция монет. Фото: Одесская таможня

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Также в том же пункте таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.