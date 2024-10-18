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Музей на колесах — одесские таможенники изъяли целую коллекцию антиквариата

18 октября 2024 15:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из Одесчины пытались вывезти коллекцию старинных вещей
Изъята таможенниками Библия. Фото: Одесская таможня
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию на собственном автомобиле KIA. В ее машине обнаружили сразу несколько тайников с раритетными вещами. Ни один из артефактов водитель не задекларировала.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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В багажнике машины таможенники обнаружили картонную коробку со швейной машинкой SINGER. На пассажирском сиденье женщина спрятала среди сумок и пакетов замотанный в ткань аккордеон WELTMEISTER. Кроме того, в салоне автомобиля в сумках между личными вещами и одеждой оказался "Новый Завет" 1902 года издания, банкнота 1909 года и более 300 монет разных стран, чеканенных с 1930 по 2018 год.

Музей на колесах — одесские таможенники изъяли целую коллекцию антиквариата - фото 1
Антикварная швейная машинка. Фото: Одесская таможня
Музей на колесах — одесские таможенники изъяли целую коллекцию антиквариата - фото 2
Антикварный аккордеон. Фото: Одесская таможня

Сама водительница рассказала, что везла все это детям.

Музей на колесах — одесские таможенники изъяли целую коллекцию антиквариата - фото 3
Старинная банкнота. Фото: Одесская таможня

На нее был составлен протокол за нарушение таможенных правил. Вещи изъяли и передали на экспертизу.

Музей на колесах — одесские таможенники изъяли целую коллекцию антиквариата - фото 4
Коллекция монет. Фото: Одесская таможня

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Также в том же пункте таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.

Библия Одесса таможня деньги Одесская область граница

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