В Одесскую область пытались ввезти 21 тонну контрабанды

Пограничники осматривают груз. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Орловка" пограничники помешали незаконному ввозу в Украину алюминиевых заготовок. Перевозчик пытался сэкономить на уплате пошлины.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Пограничники осмотрели грузовик, который вез 21 тонну алюминиевых заготовок для электрических кабелей из Турции в одно из украинских предприятий. Они обнаружили два разных комплекта документов. На контроль перевозчик предоставил бумаги немецкой компании. А другой, скрытый комплект был от британской фирмы. Цена на товар в разных документах существенно отличалась.

На перевозчика был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Заготовки изъяли до решения суда.

Что еще изымала таможня в Одесской области

Напомним, одесские таможенники изъяли целую коллекцию старинных вещей и монет. Женщина пыталась увезти ее за границу. Также на таможне задержан предприниматель. Он хотел вывезти из Украины 597 тонн подсолнечного масла по поддельным документам.