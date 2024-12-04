В Одесском порту разоблачили масштабную схему контрабанды сигарет

Пограничники изъяли контрабанду. Фото: ГПСУ

Пограничники Одесского отряда вместе с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную незаконную бизнес-схему. Дельцы организовали продажу сигарет без акцизных марок за границу. Товар изъяли.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в среду, 4 декабря.

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Пограничники осмотрели три контейнера в одном из портов Одесской области. Они обнаружили 4,1 тыс. коробок контрабандных сигарет. Речь идет о более чем 2 млн табачных изделий разных марок без знаков акцизного налога.

В документах на груз отмечалось, что товар якобы был произведен в Египте, Португалии и Швейцарии и предназначен для продажи в магазинах сети Duty Free. Но на самом деле сигареты сделали на украинском заводе и хотели экспортировать в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

По предварительным оценкам, общая стоимость товара составляет 165,6 млн грн. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области задержали контрабандные алюминиевые заготовки. Также мы сообщали о задержании на таможне предпринимателя. Он хотел вывезти из Украины 597 тонн подсолнечного масла по поддельным документам.