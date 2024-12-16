На Одещині вилучили цигарки на 4,5 млн

Правоохоронці вилучають товар. Фото: БЕБ

Спільним зусиллями прикордонники, співробітники БЕБ та СБУ викрили розгалужену мережу незаконного виробництва цигарок. Правоохоронці вилучили тютюнові вироби загальною вартістю понад 4,5 млн грн.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, 16 грудня.

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Деталі схеми

За даними слідства, мешканець Білгорода-Дністровського через месенджери і на місцевому ринку продавав фальшиві цигарки. Інтернет-замовлення надсилав поштою. Правоохоронці провели обшуки на складах і вилучили понад 53 тис. пачок сигарет без акцизних марок, чотири ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 л, два транспортирні засоби, якими перевозили контрафактну продукцію, та гроші, отримані від нелегального бізнесу. Загальну вартість вилученого оцінили у 6,9 млн грн.

Що загрожує порушнику

Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею про незаконне зберігання та збут підакцизної продукції. За цей злочин передбачене покарання у вигляді від восьми до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна й вилученням та знищенням продукції та обладнання для її виготовлення.

Нагадаємо, прикордонники Одеського загону разом з детективами Бюро економічної безпеки викрили масштабну незаконну бізнес-схему. Ділки організували продаж цигарок без акцизних марок за кордон. Також ми повідомляли, що сигаретний бізнес Вадима Альперіна передали державі.