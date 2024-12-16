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Схема на 4,5 млн — на Одесчине разоблачили ловкого дельца

16 декабря 2024 19:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области изъяли сигареты на 4,5 млн
Правоохранители изымают товар. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Совместным усилиями пограничники, сотрудники БЭБ и СБУ разоблачили разветвленную сеть незаконного производства сигарет. Правоохранители изъяли табачные изделия общей стоимостью более 4,5 млн грн.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 16 декабря.

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Детали схемы

По данным следствия, житель Белгорода-Днестровского через мессенджеры и на местном рынке продавал фальшивые сигареты. Интернет-заказы отправлял по почте. Правоохранители провели обыски на складах и изъяли более 53 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, четыре емкости с водкой и коньяком объемом по 20 л, два транспортирных средства, которыми перевозили контрафактную продукцию, и деньги, полученные от нелегального бизнеса. Общую стоимость изъятого оценили в 6,9 млн грн.

Что угрожает нарушителю

Правоохранители начали досудебное расследование по статье о незаконном хранении и сбыте подакцизной продукции. За это преступление предусмотрено наказание в размере от восьми до десяти лет заключения с конфискацией имущества и изъятием и уничтожением продукции и оборудования для ее изготовления.

Напомним, пограничники Одесского отряда вместе с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную незаконную бизнес-схему. Дельцы организовали продажу сигарет без акцизных марок за границу. Также мы сообщали, что сигаретный бизнес Вадима Альперина передали государству.

Одесса сигареты пограничники Одесская область Новости Одессы подделки

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