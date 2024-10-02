У Вадима Альперіна забрали виробництво цигарок

Лінія з виробництва цигарок. Фото: БЕБ

Лінію з виробництва сигарет, яка належала компанії відомого одеського контрабандиста, передали в управління АРМА. Слідчі стверджують, що підприємство разом з "офіційними" сигаретами виробляло також підроблені.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у середу, 2 жовтня.

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Детективи БЕБ виявили, що компанія, маючи ліцензію на виробництво цигарок, одночасно виготовляло і продавало тютюнові вироби з підробленими акцизними марками. Під час обшуків правоохоронці вилучили промислове обладнання і понад 1,2 млн пачок сигарет різних торгових марок. Вартість вилученого оцінили у 70 млн грн.

Вилучену лінію арештували. Тепер її передали АРМА, яка має підготувати її до продажу.

Що відомо про власника

За даними видання "Ліга", йдеться про підприємство "Оріон Тобакко", пов'язане з одеським бізнесменом Вадимом Альперіним. Зазначимо, що Вадим Альперін фігурує у справі про ввезення до України товарів за зниженою митною вартістю та підробленими документами. Через це держава недоотримала майже 64 млн грн. У листопаді 2019 року Альперіна затримали співробітники НАБУ, згодом він вийшов під заставу у 70 млн грн. Президент Володимир Зеленський публічно назвав бізнесмена "одним з хрещених батьків контрабанди". Наразі Вадим Альперін позбавлений українського громадянства і перебуває під санкціями РНБО.

Нагадаємо, в Одесі троє ділків торгували підробленими аксесуарами для мобільних телефонів, видаючи їх за продукцію відомого бренда.

Також в Одесі викрили мережу, яка виготовляла й продавала одяг, використовуючи товарні знаки популярних марок.