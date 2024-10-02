Одесити продавали підробки під модний бренд техніки

Детектив БЕБ оглядає товар. Фото: БЕБ

Троє одеситів налагодили торгівлю контрафактними аксесуарами для телефонів. Підробки вони видавали за продукцію відомої американської корпорації. Тепер на них чекає суд.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки у середу, 2 жовтня.

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Деталі схеми

Учасники групи продавали навушники і смартгодинники у магазини або напряму клієнтам через месенджери. Перед тим продукцію перепаковували у буцімто "оригінальні" коробки модного бренду.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків у квартирах організаторів схеми і на складах, де вони зберігали товар. Правоохоронці вилучили два автомобілі, телефони і ноутбуки, понад 160 тис. грн та 20 тис. доларів готівкою, а також саму підроблену техніку. Загалом вилучене майно оцінили у понад 30 млн грн. На нього наклали арешт.

Покарання для ділків

Учасникам групи повідомили про підозру у незаконному використанні фірмових знаків. Якщо суд визнає їх винними, ділкам загрожує до 255 тис. грн штрафу позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, вони вже відшкодували компанії-правовласнику 6,5 млн грн завданих збитків.

Справи майже на мільярд

"З початку року ТУ БЕБ в Одеській області направило до суду три справи з обвинувальним актом щодо незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару", — говорить керівник управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

За його словами, загальна сума вилученого майна за трьома справами сягає понад 910 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі викрили нелегальний бізнес з продажу тютюну для кальяну.

Також в Одеському порту затримали великий вантаж зерна. Його власник заборгував 8 млн грн податків.