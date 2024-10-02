Одесситы продавали подделки под модный бренд техники

Детектив БЭБ осматривает товар. Фото: БЭБ

Три одессита наладили торговлю контрафактными аксессуарами для телефонов. Подделки они выдавали за продукцию известной американской корпорации. Теперь их ждет суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности в среду, 2 октября.

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Детали схемы

Участники группы продавали наушники и смарт-часы в магазины или напрямую клиентам через мессенджеры. Перед тем продукцию упаковывали в якобы "оригинальные" коробки модного бренда.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в квартирах организаторов схемы и на складах, где они хранили товар. Правоохранители изъяли два автомобиля, телефоны и ноутбуки, более 160 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными, а также поддельную технику. Всего изъятое имущество оценили более чем в 30 млн грн. На него наложили арест.

Наказание для дельцов

Участникам группы сообщили о подозрении в незаконном использовании фирменных знаков. Если суд признает их виновными, дельцам грозит до 255 тыс. грн штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Кроме того, они уже возместили компании-правовладельцу 6,5 млн грн нанесенного ущерба.

Дела почти на миллиард

"С начала года ТУ БЭБ в Одесской области направило в суд три дела с обвинительным актом по незаконному использованию знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара", — говорит руководитель управления БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

По его словам, общая сумма изъятого имущества по трем делам составляет более 910 млн грн.

Напомним, в Одессе разоблачили нелегальный бизнес по продаже табака для кальяна.

Также в Одесском порту задержан большой груз зерна. Его владелец должен 8 млн грн налогов.