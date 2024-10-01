В Одесі викрили підпільний бізнес з продажу тютюну для кальяну

Справа на 3,3 млн грн — одеситів залишили без курива для кальяну
Одесит налагодив бізнес з продажу тютюну для кальяна по всій Україні. Але план мав суттєвий недолік — ліцензії у продавця не було, а товар був контрафактним.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Деталі схеми
Чоловік створив спеціальний сайт, через який отримував замовлення на товар. Суміш для паління він розсилав покупцям поштою.
Нелегальний бізнес викрили прикордонники та детективи Бюро економічної безпеки.
Що знайшли у ділка
Під час обшуку у квартирі, машині та на складі фігуранта правоохоронці вилучили понад 1 000 кг тютюну для кальяну різних виробників, вугілля, етикетки для їх пакування, чорнові бухгалтерські записи та мобільні телефони. Організатору бізнеса повідомили про підозру у незаконному придбанні та збуті підакцизних товарів. Йому загрожує штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн.
Наразі правоохоронці з'ясовують, де зловмисник купував товар і хто ще причетний до схеми.
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