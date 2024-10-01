В Одесі викрили підпільний бізнес з продажу тютюну для кальяну

Правоохоронці досліджують товар. Фото: ДПСУ

Одесит налагодив бізнес з продажу тютюну для кальяна по всій Україні. Але план мав суттєвий недолік — ліцензії у продавця не було, а товар був контрафактним.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Деталі схеми

Чоловік створив спеціальний сайт, через який отримував замовлення на товар. Суміш для паління він розсилав покупцям поштою.

Нелегальний бізнес викрили прикордонники та детективи Бюро економічної безпеки.

Що знайшли у ділка

Під час обшуку у квартирі, машині та на складі фігуранта правоохоронці вилучили понад 1 000 кг тютюну для кальяну різних виробників, вугілля, етикетки для їх пакування, чорнові бухгалтерські записи та мобільні телефони. Організатору бізнеса повідомили про підозру у незаконному придбанні та збуті підакцизних товарів. Йому загрожує штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн.

Наразі правоохоронці з'ясовують, де зловмисник купував товар і хто ще причетний до схеми.

Нагадаємо, одеські митники завадили вивезенню з України колекції старовинних срібних монет і посуду.

Також Одеська митниця виграла справу про незаконне перевезення через кордон мінеральних добрив.