В Одессе разоблачили подпольный бизнес по продаже табака для кальяна

Правоохранители исследуют товар. Фото: ГПСУ

Одессит наладил бизнес по продаже табака для кальяна по всей Украине. Но у плана существенный недостаток — лицензии у продавца не было, а товар был контрафактным.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Детали схемы

Мужчина создал специальный сайт, через который получал заказ на товар. Смесь для курения он рассылал покупателям по почте.

Нелегальный бизнес разоблачили пограничники и детективы Бюро экономической безопасности.

Что нашли у дельца

Во время обыска в квартире, машине и на складе фигуранта стражи порядка изъяли более 1 000 кг табака для кальяна различных производителей, угля, этикетки для их упаковки, черновых бухгалтерских записей и мобильных телефонов. Организатору бизнеса сообщили о подозрении в незаконном приобретении и сбыте подакцизных товаров. Ему грозит штраф от 85 тыс. грн. до 170 тыс. грн.

Правоохранители выясняют, где злоумышленник покупал товар и кто еще причастен к схеме.

Напомним, одесские таможенники помешали вывозу из Украины коллекции старинных серебряных монет и посуды.

Также Одесская таможня выиграла дело о незаконной перевозке через границу минеральных удобрений.