З Одеського порту намагалися вивезти великий вантаж зерна без документів

Судно, навантажене зерном. Фото: БЕБ

В Одеському порту затримали вантаж зерна, який намагалися вивезти за кордон без будь-яких документів. Як виявилося, підприємець-експортер планомірно ухилявся від податків.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у четвер, 26 вересня.

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Подробиці справи

За даними слідства, фірма-експортер була зареєстрована у Києві ще у серпні 2022 року. За два роки вона вивезла за кордон товару майже на 2 млрд грн. При цьому, власник компанії сплатив лише 7 млн грн податків.

Зерно, яке фірма намагалася вивезти з Одеси, також не відобразили у податкових деклараціях.

Звинуватив БЕБ

Сам експортер намагався звинуватити працівників Бюро у тиску й навмисній затримці судна. Втім, вже за тиждень він визнав свою провину і відшкодував несплачені податки. До бюджету надійшло понад 8 млн грн.

Слідство триває.

Нагадаємо, українські митники перехопили першу партію контрабандних iPhone 16.

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