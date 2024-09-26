З Одеського порту намагалися вивезти великий вантаж зерна без документів

Заборгував 8 млн грн — в Одеському порту затримали великий вантаж зерна
В Одеському порту затримали вантаж зерна, який намагалися вивезти за кордон без будь-яких документів. Як виявилося, підприємець-експортер планомірно ухилявся від податків.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у четвер, 26 вересня.
Подробиці справи
За даними слідства, фірма-експортер була зареєстрована у Києві ще у серпні 2022 року. За два роки вона вивезла за кордон товару майже на 2 млрд грн. При цьому, власник компанії сплатив лише 7 млн грн податків.
Зерно, яке фірма намагалася вивезти з Одеси, також не відобразили у податкових деклараціях.
Звинуватив БЕБ
Сам експортер намагався звинуватити працівників Бюро у тиску й навмисній затримці судна. Втім, вже за тиждень він визнав свою провину і відшкодував несплачені податки. До бюджету надійшло понад 8 млн грн.
Слідство триває.
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