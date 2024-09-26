Из Одесского порта пытались вывезти большой груз зерна без документов

Долг в 8 млн грн — в Одесском порту задержали большой груз зерна
В Одесском порту задержан груз зерна, который пытались вывезти за границу без каких-либо документов. Как оказалось, предприниматель-экспортер планомерно уклонялся от налогов.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности в четверг, 26 сентября.
Подробности дела
По данным следствия, фирма-экспортер была зарегистрирована в Киеве еще в августе 2022 года. Через два года она вывезла за границу товара почти на 2 млрд грн. При этом владелец компании уплатил лишь 7 млн грн налогов.
Зерно, которое фирма пыталась вывезти из Одессы, тоже не отразили в налоговых декларациях.
Обвинил БЭБ
Сам экспортер пытался обвинить работников Бюро в давлении и умышленной задержке судна. Впрочем, уже через неделю он признал свою вину и возместил неуплаченные налоги. В бюджет поступило более 8 млн. грн.
Следствие продолжается.
Напомним, украинские таможенники перехватили первую партию контрабандных iPhone16.
Также мы сообщали, что мужчина пытался вывезти из Украины патроны и наркотики.
Читайте Новини.LIVE!