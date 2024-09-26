Из Одесского порта пытались вывезти большой груз зерна без документов

Судно, груженое зерном. Фото: БЕБ

В Одесском порту задержан груз зерна, который пытались вывезти за границу без каких-либо документов. Как оказалось, предприниматель-экспортер планомерно уклонялся от налогов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности в четверг, 26 сентября.

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Подробности дела

По данным следствия, фирма-экспортер была зарегистрирована в Киеве еще в августе 2022 года. Через два года она вывезла за границу товара почти на 2 млрд грн. При этом владелец компании уплатил лишь 7 млн грн налогов.

Зерно, которое фирма пыталась вывезти из Одессы, тоже не отразили в налоговых декларациях.

Обвинил БЭБ

Сам экспортер пытался обвинить работников Бюро в давлении и умышленной задержке судна. Впрочем, уже через неделю он признал свою вину и возместил неуплаченные налоги. В бюджет поступило более 8 млн. грн.

Следствие продолжается.

Напомним, украинские таможенники перехватили первую партию контрабандных iPhone16.

Также мы сообщали, что мужчина пытался вывезти из Украины патроны и наркотики.